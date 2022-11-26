Москва, , 14:53 — REGNUM Российские войска на донецком направлении отразили контратаки ВСУ и уничтожили до 70 киевских боевиков. Об этом 26 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка», — сказал Конашенков.

По его словам, было уничтожено до 70 киевских нацистов, а также три танка, две боевые бронированные машины.

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