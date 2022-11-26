Донецк, , 14:50 — REGNUM Вооруженные силы России не дали киевским боевикам восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики. Об этом 26 ноября заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, сообщая о ходе проведения специальной военной операции на территории б. УССР.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На южно-донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики. Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», — отметил он.

Конашенков добавил, что кроме этого российские военнослужащие отразили попытку киевских боевиков атаковать российские позиции около населенного пункта Времевка.

«Потери противника на данном направлении составили до 40 [киевских] военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены: один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов», — заявил генерал-лейтенант.

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