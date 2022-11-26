Доха, 26 ноября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул возле места скопления болельщиков в Катаре 26 ноября. В результате ЧП в воздух поднялось огромное облако чёрного дыма, сообщает телеграм-канал RT.

E-architect.co.uk Подготовка к Чемпионату мира по футболу в Катаре

По информации СМИ, возгорание произошло в строящемся здании.

Позднее власти Катара объявили, что пожарные справились с огнём в здании, при этом в результате данного инцидента никто не пострадал. Также уточняется, что возгорание контролирует гражданская оборона Катара.

Чемпионат мира в Катаре проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.