Москва, 26 ноября 2022, 14:43 — REGNUM На южнодонецком направлении российские артиллеристы и штурмовые группы помешали попыткам ВСУ восстановить утраченное положение. Об этом 26 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.
«На южнодонецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомихайловка и Никольское (ДНР)», — сказал Конашенков.
Он сообщил, что ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции.
Кроме того, в районе населённого пункта Времевка отражена попытка киевских боевиков атаковать российские позиции.
По его словам, в ходе боевых действий потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, а также один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов.
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