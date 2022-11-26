Москва, 26 ноября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. На южно-донецком направлении российские артиллеристы и штурмовые группы помешали попыткам ВСУ восстановить утраченное положение. Об этом 26 ноября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На южно-донецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населённых пунктов Новомихайловка и Никольское (ДНР)», — сказал Конашенков.

Он сообщил, что ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции.

Кроме того, в районе населённого пункта Времевка отражена попытка киевских боевиков атаковать российские позиции.

По его словам, в ходе боевых действий потери противника составили до 40 человек убитыми и ранеными, а также один танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов.