Минобороны: ВС России отразили атаки киевских нацистов на Коломыйчиху и Площанку в ЛНР

Луганск, , 14:47 — REGNUM Вооруженные силы России на Краснолиманском направлении отразили атаку киевских нацистов на Коломыйчиху и Площанку в ЛНР. При этом противник потерял более 40 убитыми и ранеными, а также 3 БМП и два автомобиля, сообщает 26 ноября Минобороны России.

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«На Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской народной республики. В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — заявили в Минобороны.

Напомним, что ранее упреждающими действиями российских войск было нанесено огневое поражение ротной тактической группе киевских нацистов, которая сосредоточилась для попытки наступления в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).

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