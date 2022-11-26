ВС России отразили атаки киевских нацистов на Коломыйчиху и Площанку в ЛНР
Минобороны: ВС России отразили атаки киевских нацистов на Коломыйчиху и Площанку в ЛНР
Луганск,
26 ноября 2022, 14:47 — REGNUM Вооруженные силы России на Краснолиманском направлении отразили атаку киевских нацистов на Коломыйчиху и Площанку в ЛНР. При этом противник потерял более 40 убитыми и ранеными, а также 3 БМП и два автомобиля, сообщает 26 ноября Минобороны России.
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Kremlin.ru
«На Краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской народной республики. В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — заявили в Минобороны.
Напомним, что ранее упреждающими действиями российских войск было нанесено огневое поражение ротной тактической группе киевских нацистов, которая сосредоточилась для попытки наступления в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.