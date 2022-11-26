Луганск, 26 ноября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Вооруженные силы России на краснолиманском направлении отразили атаку киевских нацистов на Коломыйчиху и Площанку в ЛНР. При этом противник потерял более 40 убитыми и ранеными, а также три БМП и два автомобиля, сообщает 26 ноября Минобороны России.

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«На краснолиманском направлении противник силами двух ротных тактических групп безуспешно пытался атаковать подразделения российских войск в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка Луганской Народной Республики. В результате огня артиллерии подразделения ВСУ были остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — заявили в Минобороны.

Напомним, что ранее упреждающими действиями российских войск было нанесено огневое поражение ротной тактической группе киевских нацистов, которая сосредоточилась для попытки наступления в районе населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики (ЛНР).