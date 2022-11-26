Лариса, Греция, , 14:37 — REGNUM База американских беспилотников создаётся около греческого города Лариса для контроля района от Чёрного до Эгейского моря и всего Средиземноморья. Об этом 26 ноября сообщила газета Parapolitika.

Отмечается, что на аэродроме 110-го истребительного авиаполка Греции уже размещены восемь усовершенствованных американских беспилотников MQ-9 Reaper.

«Это самая передовая технология в области БПЛА», — пишет издание.

Отмечается, что первые четыре БПЛА были привезены в ящиках и собраны в Ларисе, а следующие прибыли уже готовыми с других американских баз в Европе.

При этом вооружённые силы Греции уже начали переговоры о закупке для себя трёх таких беспилотников.

Отмечается, что эти БПЛА имеют радиус действия 1850 км и, значит, могут контролировать районы от Чёрного до Эгейского моря и широкую область Восточного Средиземноморья.