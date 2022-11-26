Луганск, 26 ноября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ попытались атаковать позиции российских войск на краснолиманском направлении, но были рассеяны артиллерийским огнём. Об этом 26 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

Киевские боевики, уточнили в военном ведомстве, пошли в наступление силами двух ротных тактических групп. Направления атак — населённые пункты Коломыйчиха и Площанка в ЛНР.

ВСУ потеряли более 40 военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.

По словам Конашенкова, противник был отброшен на исходные позиции.

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