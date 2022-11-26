Казань, 26 ноября 2022, 14:37 — REGNUM Серийное производство двух новых моделей коммерческих автомобилей «Арго» и «Атлант» запустила российская автомобильная компания «Соллерс» под собственным брендом. Об этом 26 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Производство размещено на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарии.
Компактные автомобили «Арго» бескапотной компоновки созданы для внутригородских перевозок. Они имеют полную массу от 2,5 тонн до 3,5 тонн. Компания предлагает на выбор автомобили с дизельным двигателем мощностью 130 л. с. и с бензиновым двигателем 147 л. с. класса Евро 5.
В автомобилях модели «Атлант» массой от 2,5 тонн до 4,2 тонн установлены как дизельные двигатели 139 л. с., так и двигатели 150 л. с. экологического класса Евро 5.
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