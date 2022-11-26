Казань, , 14:37 — REGNUM Серийное производство двух новых моделей коммерческих автомобилей «Арго» и «Атлант» запустила российская автомобильная компания «Соллерс» под собственным брендом. Об этом 26 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Мазда Соллерс» Александр Сафронов, правительство Приморского края

Производство размещено на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарии.

Компактные автомобили «Арго» бескапотной компоновки созданы для внутригородских перевозок. Они имеют полную массу от 2,5 тонн до 3,5 тонн. Компания предлагает на выбор автомобили с дизельным двигателем мощностью 130 л. с. и с бензиновым двигателем 147 л. с. класса Евро 5.

В автомобилях модели «Атлант» массой от 2,5 тонн до 4,2 тонн установлены как дизельные двигатели 139 л. с., так и двигатели 150 л. с. экологического класса Евро 5.

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