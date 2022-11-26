Рим, 26 ноября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Италии в результате оползня, обрушившегося утром 26 ноября на город Казамиччола на острове Искья, погибли восемь человек. Об этом передает телеканал SkyTg24 со ссылкой на министра инфраструктуры и транспорта Италии Маттео Сальвини.

Оползень

Также сообщается, что без вести пропали как минимум 13 человек, в том числе грудной ребенок. Под оползнем оказались погребены несколько жилых домов.

По данным властей, 25 ноября на Искье выпали сразу 120 миллиметров осадков.