Берлин, , 14:37 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Франции Элизабет Борн заключили соглашение о солидарности, которое предполагает сотрудничество двух стран в сфере энергоснабжения, сообщает ТАСС.

ФРГ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно документу, подготовленному вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком и министром энергетического перехода Франции Аньес Панье-Рюнаше, Германия обязуется поставлять электроэнергию на французскую территорию. В свою очередь Франция должна поставлять газ в ФРГ.

В ходе пресс-конференции Шольц отметил, что «друзья в трудную минуту поддерживают друг друга, поэтому Франция и Германия укрепляют свое сотрудничество в энергетическом секторе в духе солидарности и добрососедства».

«Мы уже делаем электричество доступным для наших соседей, включая Францию. Что касается поставок газа, то, в свою очередь, мы извлекли выгоду из расширения сотрудничества с надежными европейскими партнерами, не в последнюю очередь из Франции», — подчеркнул немецкий канцлер.