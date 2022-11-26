Италия, 26 ноября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. В результате сильного оползня в городе Казамиччола на итальянском острове Искья погибли восемь человек, сообщает 26 ноября SkyTg24 со ссылкой на министра инфраструктуры и транспорта Италии, вице-премьера Маттео Сальвини.

Greg Willis Зона оползня

При этом еще 13 человек, в том числе грудной ребенок, числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что оползень был вызван ливневыми дождями и накрыл несколько жилых домов. Грязевые потоки затопили городские улицы и повредили множество автомобилей.

25 ноября на Искье выпало сразу 120 миллиметров осадков.