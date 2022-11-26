Мелитополь, 26 ноября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Военными Вооруженных сил (ВС) РФ был уничтожен склад боеприпасов киевских нацистов в Запорожской области, на котором хранились снаряды для реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом 26 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Z (знаки ВС РФ на территории б. УССР)

«В районе населенного пункта Кашугум Запорожской области уничтожен склад боеприпасов реактивной системы залпового огня HIMARS», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала проведения специальной военной операции парк военной техники киевских боевиков сократился более чем на 6,8 тыс. танков и других боевых бронированных машин.

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