Казань, 26 ноября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Российская автомобилестроительная компания «Соллерс Авто», владеющая Ульяновским автомобильным заводом (УАЗ), 26 ноября перезапустила производство на заводе в Алабуге и начала выпускать новые модели легких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго» под собственным брендом компании.

Особая экономическая зона «Алабуга» Завод «Форд Соллерс Елабуга»

Отмечается, что новые модели выпускаются на бывших мощностях совместного с Ford производства.

Модели «Атлант» оснащены дизельным двигателем 139 л. с., либо 150 л. с. экологического класса Евро 5. «Арго» является компактным автомобилем бескапотной компоновки для внутригородских перевозок и предлагается на выбор с дизельным двигателем мощностью 130 л. с., либо с бензиновым двигателем 147 л. с. класса Евро 5.

Напомним, ранее «Соллерс» выпускал автомобили только марки УАЗ.