Казань, , 14:23 — REGNUM Женщину, которая избила свою малолетнюю дочь, арестовал на два месяца Московский районный суд Казани. Об этом 26 ноября сообщает RT.

Отмечается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как женщина выставила полуторагодовалую дочь на балкон. Позже она заявила, что записала ролик в качестве мести отцу ребёнка, который ушёл от неё.

Всего у неё трое детей — старшая дочь сейчас у бабушки, двое других в больнице под присмотром. При этом семья уже стояла на учёте как неблагополучная, а мать была лишена прав на старшего ребёнка.