Ройзман* не будет обжаловать решение о включении его в список иноагентов
* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом
Екатеринбург,
26 ноября 2022, 14:25 — REGNUM Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который был внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, не будет обжаловать соответствующее решение, опубликованное на сайте Минюста России. Об этом 26 ноября ТАСС сообщил адвокат Владислав Идамжапов.
Евгений Ройзман
Иван Шилов © ИА REGNUM
«С решением о включении в реестр иноагентов не согласны. Обжаловать не будем, поскольку это бессмысленно», — приводят журналисты его слова.
Ранее сообщалось о том, что министерство юстиции России внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек, включая экс-мэра Екатеринбурга.
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История вопроса
Понятие «иностранный агент» появилось в российском законодательства в 2012 году, когда были внесены изменения в закон «О некоммерческих организациях». В соответствии с ними иностранным агентом может быть признана некоммерческая организация, которая участвует в политической деятельности в России и при этом получает финансирование или имущество от иностранных организаций или граждан.
В 2017 году в качестве ответной меры на требование Министерства юстиции США о регистрации в качестве иностранных агентов Russia Today и Sputnik был принят закон РФ, вводящий понятие СМИ-иноагента, согласно которому Минюст может признать иноагентом любое иностранное СМИ, получающее финансирование или имущество от иностранных органов или граждан непосредственно или через российские юрлица.
В 2018-19 гг. были приняты поправки в закон, предполагающие признание иностранным агентом физического лица при распространении им сообщений и материалов СМИ-иностранных агентов или участии в создании этих материалов и получении при этом финансирования из-за рубежа. Физлицо может быть признано не просто иностранным агентом, а «иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента», и в течение месяца после того обязано учредить российское юридическое лицо и уведомить об этом власти.
В конце 2020 года Минюст России опубликовал первый список "физлиц-иностранных агентов".