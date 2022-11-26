* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Екатеринбург, , 14:25 — REGNUM Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который был внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, не будет обжаловать соответствующее решение, опубликованное на сайте Минюста России. Об этом 26 ноября ТАСС сообщил адвокат Владислав Идамжапов.

Евгений Ройзман Иван Шилов © ИА REGNUM

«С решением о включении в реестр иноагентов не согласны. Обжаловать не будем, поскольку это бессмысленно», — приводят журналисты его слова.

Ранее сообщалось о том, что министерство юстиции России внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек, включая экс-мэра Екатеринбурга.

Читайте также: Ройзман* добавлен в список иноагентов