* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Екатеринбург, 26 ноября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Адвокат бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который был внесен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, не будет обжаловать соответствующее решение, опубликованное на сайте Минюста России. Об этом 26 ноября ТАСС сообщил адвокат Владислав Идамжапов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Ройзман

«С решением о включении в реестр иноагентов не согласны. Обжаловать не будем, поскольку это бессмысленно», — приводят журналисты его слова.

Ранее сообщалось о том, что министерство юстиции России внесло в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, шесть человек, включая экс-мэра Екатеринбурга.

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