Мелитополь, , 14:30 — REGNUM Россия создаст для Запорожской АЭС резервный источник электроснабжения. Об этом сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Владимир Рогов Владимир Рогов

По его словам, резервный источник будет создан за счёт ТЭС.

«Ранее Россия пыталась сделать это, но постоянно сталкивалась с целенаправленными обстрелами ВСУ станции», — сообщил он.

Рогов акцентировал внимание на том, что в настоящее время станция получает электроэнергию по двум линиям с правого берега, которые «регулярно и одновременно отключаются».

«С учётом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, начаты работы по восстановлению ОРУ (открытого распределительного устройства) Запорожской ТЭС», — добавил лидер движения «Мы вместе с Россией».