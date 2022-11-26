Мелитополь, , 14:22 — REGNUM Для Запорожской АЭС будет создан резервный источник электроснабжения за счёт ТЭС, сообщил 26 ноября в своем телеграмм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС (сс) DENAMAX

Россия пыталась сделать это и раньше, однако постоянно сталкивалась с целенаправленными обстрелами со стороны ВСУ, отметил Рогов. На данный момент атомная электростанция получает энергию по двум линиям с правого берега, которые регулярно и одновременно отключаются.

Учитывая значимость энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, а также несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, были начаты работы по восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС, добавил Рогов.