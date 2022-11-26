Киев, , 14:14 — REGNUM Премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль 26 ноября совместно со своими польским и латвийским коллегами Матеушем Моравецким и Ингридой Шимоните подписал заявление о «необходимости увеличения финансирования» Киева, а также необходимости активизации обсуждения темы вступления страны в НАТО и ЕС.

Денис Анатольевич Шмыгаль Kmu.gov.ua

«Рад приветствовать сегодня в Киеве глав правительств Литвы и Польши.<…> В формате «Люблинского треугольника» мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций», — написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Отмечается, что стороны готовы вернуться к дискуссии о приглашении Киева к переговорам о вступлении в НАТО с учетом предстоящего саммита в Вильнюсе. Помимо этого было поддержано начало переговоров о вступлении в ЕС.

Напомним, что «Люблинский треугольник», трехсторонний альянс Литвы, Польши и Киева, был создан в 2020 году по итогам встречи в Люблине министров иностранных дел трех стран для взаимодействия в развитии программы «Восточное партнерство».