В Киеве оценили дефицит мощности в энергосистеме
В Киеве заявили, что дефицит мощности в энергосистеме б. УССР составляет 25%
Киев,
26 ноября 2022, 14:09 — REGNUM Дефицит мощности в энергосистеме на территории б. УССР сейчас составляет 25%, сообщили 26 ноября в Укрэнерго.
Отмечается, что по состоянию 12:00 мск введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других.
«Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Тем не менее, еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее энергоблоки Хмельницкой АЭС, которые 23 ноября были аварийно остановлены, снова подключили к единой энергосистеме подконтрольной Киеву части территории б. УССР.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.