В Киеве заявили, что дефицит мощности в энергосистеме б. УССР составляет 25%

Киев, , 14:09 — REGNUM Дефицит мощности в энергосистеме на территории б. УССР сейчас составляет 25%, сообщили 26 ноября в Укрэнерго.

Без света Jody McIntyre

Отмечается, что по состоянию 12:00 мск введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других.

«Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Тем не менее, еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее энергоблоки Хмельницкой АЭС, которые 23 ноября были аварийно остановлены, снова подключили к единой энергосистеме подконтрольной Киеву части территории б. УССР.

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