Киев, 26 ноября, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Дефицит мощности в энергосистеме на территории б. УССР сейчас составляет 25%, сообщили 26 ноября в Укрэнерго.

Jody McIntyre Без света

Отмечается, что по состоянию 12:00 мск введен в работу еще один атомный блок, увеличивается мощность до планового уровня на других.

«Таким образом, производители электроэнергии сейчас покрывают около 75% потребностей потребления. Тем не менее еще 25% электроэнергии все еще остаются в дефиците», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее энергоблоки Хмельницкой АЭС, которые 23 ноября были аварийно остановлены, снова подключили к единой энергосистеме подконтрольной Киеву части территории б. УССР.

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