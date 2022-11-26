Берлин, 26 ноября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Немецкая экономика оказалась в трудной ситуации из-за того, что США приняли закон о сокращении инфляции, который создаёт конкурентные трудности для немецких компаний. Об этом 26 ноября пишет Focus Online.

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«В Вашингтоне эра «свободной торговли» сменилась эрой «управляемой торговли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что прошла эпоха, «во время которой многие считали, что рынок правит, а политика должна держаться в стороне».

Издание пишет, что санкции Вашингтона против китайских полупроводников вынуждают немецкий бизнес пересматривать выгодное сотрудничество с КНР.

Ранее еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что ЕС будет вынужден принять меры в ответ на закон США о снижении инфляции.