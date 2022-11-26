Днепропетровск, Украина, 26 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Несколько трансформаторных подстанций автоматически отключились после взрыва в подконтрольном Киеву Днепропетровске. Об этом 26 ноября мэр города Борис Филатов в своем телеграм-канале.

(сс) thomasstaub Взрыв

«По предварительным данным, после прилёта, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций», — заявил он.

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