Мэр Днепропетровска Филатов рассказал о последствиях удара
Днепропетровск, Украина, 26 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Несколько трансформаторных подстанций автоматически отключились после взрыва в подконтрольном Киеву Днепропетровске. Об этом 26 ноября мэр города Борис Филатов в своем телеграм-канале.
(сс) thomasstaub
Взрыв
«По предварительным данным, после прилёта, городские коммуникации и инфраструктура не пострадали. Есть автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций», — заявил он.
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