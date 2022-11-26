Москва, 26 ноября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Европейские страны являются виновниками той ситуации, которая сложилась на территории б. УССР, заявил 26 ноября в эфире телеканала «Россия-24» глава МИД Сергей Лавров.

Kremlin.ru Сергей Лавров

«За долгие годы мы убедились в тщетности попыток убедить Запад пойти на равноправную, взаимоуважительную договоренность об обеспечении всеобщей безопасности без расширения Североатлантического альянса», — заявил министр.

«В этой связи Европа тоже выступает в известной степени как автор сложившейся ситуации. Надеюсь, что после опыта с арабской весной нынешняя [киевская] волна будет восприниматься в Евросоюзе как информация к размышлению, но пока страны ЕС не сильно думают о себе», — добавил министр.

Напомним, ранее Лавров отметил, что европейские лидеры «подзуживают» киевскую власть, поощряя неонацистские проявления.