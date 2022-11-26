Доха, , 14:12 — REGNUM Перед началом футбольного матча в Катаре фанаты сборных США и Англии станцевали под советскую песню «Катюша».

Фанат сборной Англии Pxhere.com

В Сети появилось видео, на котором запечатлены американские и британские фанаты, танцующие около стадиона «Аль-Байт» в преддверии игры второго тура группового этапа под советскую композицию в исполнении местного оркестра. Ролик набирает популярность.

Матч завершился нулевой ничьей. На данный момент команда Англии возглавляет турнирную таблицу группы В с четырьмя очками, за ней следуют сборные Ирана (три очка) и США (два очка).

Отметим, что в те же дни, что и чемпионат мира по футболу, в Катаре проходит фолк-фестиваль, в программу которого вошли русские песни и танцы. В мероприятии принимают участие коллективы из 22 стран.