Моравецкий: если победит Россия, проиграет вся Европа

Киев, , 14:11 — REGNUM Россия не должна одержать победу над киевским режимом, в противном случае проиграет вся Европа, уверен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он заявил 26 ноября в Киеве, сообщает издание wnp. pl.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

Польский премьер провёл встречу с коллегами из Киева и Вильнюса Денисом Шмыгалем и Ингридой Шимоните. По его словам, Европе нельзя медлить с оказанием помощи киевскому режиму.

«Возможен лишь один исход: либо победит [киевский режим], либо проиграет вся Европа», — подчеркнул Моравецкий.

Варшава поддерживает Киев как «сторону свободы», добавил польский премьер и выразил уверенность, что Вильнюс будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

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