Моравецкий предрёк поражение Европе в случае победы России
Моравецкий: если победит Россия, проиграет вся Европа
Киев,
26 ноября 2022, 14:11 — REGNUM Россия не должна одержать победу над киевским режимом, в противном случае проиграет вся Европа, уверен премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом он заявил 26 ноября в Киеве, сообщает издание wnp. pl.
Матеуш Моравецкий
Иван Шилов © ИА REGNUM
Польский премьер провёл встречу с коллегами из Киева и Вильнюса Денисом Шмыгалем и Ингридой Шимоните. По его словам, Европе нельзя медлить с оказанием помощи киевскому режиму.
«Возможен лишь один исход: либо победит [киевский режим], либо проиграет вся Европа», — подчеркнул Моравецкий.
Варшава поддерживает Киев как «сторону свободы», добавил польский премьер и выразил уверенность, что Вильнюс будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
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История вопроса
Польша – государство в Центральной Европе. Население составляет более 38 млн человек, территория — 312 679 км. Парламентская республика, столица – город Варшава. Этнические поляки составляют около 93% населения, около 87% населения номинально относятся к католикам.
Валовой внутренний продукт (ВВП) по паритету покупательной способности (ППС) составляет 854,2 млрд долларов (данные 2012 года). Средний уровень оплаты труда составляет около 800 евро. Примерно треть трудоспособного населения занята в промышленности.
Историю Польши принято отсчитывать с момента принятия христианства в 966 году. Принятие христианства от Рима определило всю её последующую историю, которую можно охарактеризовать как борьба с Русью за доминирование в Восточной Европе и в славянском мире. В моменты усиления русского государства Польша полностью или частично попадала под его влияние, в моменты ослабления – под влияние Запада.
В настоящее время Польша входит в состав Евросоюза и НАТО. При этом, несмотря на масштабную помощь со стороны Евросоюза, она проводит достаточно независимую от ЕС политику, в значительной степени ориентируясь на США. В последнее время, в связи правыми и евроскептическими настроениями в руководстве Польши, отношения с Евросоюзом и, в частности, с Германией несколько напряжённые. По отношению к России Польша проводит откровенно враждебную политику.