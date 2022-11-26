Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM В Санкт-Петербурге рабочий, делавший ремонт в квартире, убил хозяйку, завернул её тело в полиэтилен и спрятал в горе строительного мусора. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Убийство Jo Naylor

Сообщается, что 27-летняя жительница Санкт-Петербурга наняла рабочего, чтобы сделать ремонт в квартире на улице Студенческая.

23 ноября она поехала в квартиру, чтобы проверить ход ремонта, и пропала. Её близкие заявили в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело в углу одной из комнат между мешками со строительным мусором.

Установлено, что девушку убил проводивший ремонт 41-летний рабочий. Сейчас его разыскивают, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.