Красногорск, 26 ноября, 2022, 14:08 — ИА Регнум. В Долгопрудном накануне стартовал второй Межрегиональный форум развития институтов гражданского общества. В трехдневном мероприятии традиционно участвуют представители общественных организаций не только Московской области, но и других российских субъектов, включая ДНР.

Пресс-службы губернатора и правительства Московской области IMG 20221126 140344 970

Участники форума обменяются опытом в самых разных сферах, а также обсудят направления и перспективы дальнейшего сотрудничества. В минувшую пятницу, 25 ноября, последнее в этом году заседание провела Общественная палата (ОП) Подмосковья.

Из заявления министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе следует, что Общественная палата Подмосковья всегда находилась на лидирующих позициях в России. Министр подчеркнула, что и она, и губернатор региона Андрей Воробьев высоко оценивают деятельность ОП. Швелидзе выразила огромную благодарность всем коллегам из муниципальных палат. Она назвала бесценной ту работу, которую им успешно удалось выстроить на местах.

«Например, гуманитарная помощь, ее было много: кто-то собирал палеты, кто-то возил сам на передовую — все помогали как могли, — подчеркнула министр. — Мы с вами делаем это адресно, в том числе благодаря тому, что Общественная палата в марте наладила контакт с общественниками в Донбассе. Это позволило нам везти гуманитарную помощь туда, где она действительно была необходима».

По словам Швелидзе, в текущем году ежегодную губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело» решено было посвятить специальной военной операции (СВО) и жителям Подмосковья, активно способствующим обеспечению победы в тылу. Премию будут присуждать участникам СВО, волонтерам и военкорам. Ее главная цель — оказать поддержку военнослужащим, участвующим в боевых действиях, и представителям общественных организаций, осуществляющим сбор гуманитарной помощи. Министр информационных и социальных коммуникаций наградила активистов от имени губернатора.

Председатель ОП Подмосковья Анатолий Торкунов акцентировал внимание на том, что уходящий год определил целый ряд новых задач и подходов к их решению. Прежде всего речь идет об оказании поддержки согражданам, живущим в Донбассе, уточнил он. Торкунов назвал весьма эффективной деятельность муниципалитетов в рамках сбора гуманитарной помощи. Глава ОП проинформировал также об успешно решенных вопросах, поставленных в ходе итогового собрания в минувшем году.

«Например, по налоговым льготам для семей, где имеются дети-инвалиды, — подчеркнул Торкунов. — Должен отметить, что Общественная палата очень эффективно работала с властью области: с губернатором, с правительством, с министерством».

В пленарной сессии на тему «Многополярный мир. Роль институтов гражданского общества» приняли участие представители общественных палат Подмосковья и его муниципалитетов, а также Ленинградской, Брянской, Костромской, Тверской областей и ряда других субъектов РФ.

Участники дискуссии рассмотрели вопросы, связанные с формированием национальной идентичности, а также с противостоянием антироссийской пропаганде и культуре отмены.

По словам члена ОП ДНР Романа Евстифеева, ключевой задачей мероприятия является обмен мнениями и практиками, которые направят на усиление гражданского общества. Чрезвычайно важно определиться с целями на будущее, достижение которых будет способствовать успешному развитию России.

«Обстановка в Донецке пока продолжает быть сложной. Но одно радует — гуманитарная поддержка и любая другая форма помощи день ото дня растет. И люди это чувствует, понимают, что Россия не только не бросила нас, а мы уже являемся полноправным субъектом», — резюмировал Евстифеев.