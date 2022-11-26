Киевские террористы нанесли артиллерийский удар по храму в Горловке
Горловка, ДНР, 26 ноября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Киевские террористы нанесли артиллерийский удар по храму Андрея Первозванного в Горловке. Об этом 26 ноября сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Ольга Трапезникова
Иван Приходько
«Вследствие [киевской] вооружённой агрессии зафиксированы два прямых попадания в храм Андрея Первозванного», — написал Приходько.
По его словам, в храме разбита крестильная, повреждены окна, пострадавших нет.