«Чемпионат»: Бердыева представили игрокам «Сочи»

Москва, , 13:53 — REGNUM Бывший главный тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев возглавил ФК «Сочи», сообщает 26 ноября «Чемпионат».

Рулевой «Ростова» Курбан Бердыев fc-rostov.ru

Отмечается, что Бердыева представили игрокам «Сочи» в качестве главного тренера. В ближайшее время о назначении специалиста будет объявлено официально.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин был отправлен в отставку. На данный момент обязанности исполняющего главного тренера команды исполняет Александр Точилин.