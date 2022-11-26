Москва, 26 ноября, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Бывший главный тренер казанского «Рубина» и «Ростова» Курбан Бердыев возглавил ФК «Сочи», сообщает 26 ноября «Чемпионат».

fc-rostov.ru Рулевой «Ростова» Курбан Бердыев

Отмечается, что Бердыева представили игрокам «Сочи» в качестве главного тренера. В ближайшее время о назначении специалиста будет объявлено официально.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин был отправлен в отставку. На данный момент обязанности исполняющего главного тренера команды исполняет Александр Точилин.