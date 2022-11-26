Москва, 26 ноября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Провести совместные антитеррористические учения договорились эксперты по безопасности стран Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 26 ноября рассказал председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев в интервью телеканалу «Россия 24».

Mil.ru Флаги ШОС

По его словам, данный вопрос рассматривался на состоявшихся в четверг в Бишкеке экспертных консультациях подразделений органов безопасности, правоохранительных органов и спецслужб государств СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В результате была достигнута договорённость о координации действий в борьбе с этими преступлениями, пояснил он.

«У нас активизировалась работа в сфере обеспечения безопасности в рамках СНГ. Мы усилили наше взаимодействие с другими организациями, которые занимаются аналогичными вопросами, — это с Организацией Договора о коллективной безопасности на пространстве СНГ, Шанхайской организацией сотрудничества. Договорились о проведении как и конференции международных экспертов в области безопасности, так и, что примечательно, о совмещении некоторых учений, направленных на обеспечение безопасности, в частности антитеррористических учений», — пояснил Лебедев.

Он подчеркнул, что «разногласиями внутри СНГ, к сожалению, пользуются и силы внешние, они активизировали свою деятельность».

«И поэтому хочется, как можно скорее разрешить наши внутренние конфликты, чтобы эти силы, которые, к сожалению, тратятся здесь, внутри Содружества, на урегулирование конфликтов, направить на отражение внешних угроз», — добавил исполнительный секретарь СНГ.