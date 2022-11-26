Оттава, , 13:52 — REGNUM Посольство России в Канаде опубликовало в социальных сетях пост в ответ на обвинение в гомофобии со стороны канадского правительства, сообщает 26 ноября RT.

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Посольство напомнило, что семья состоит из мужчины, женщины и детей, а также прикрепило фотографию, на которой изображен перечеркнутый флаг ЛГБТ.

Сообщение стал ответом на заявление члена Либеральной партии Канады Паскаль Сент-Онж, которая заявила, что Россия якобы нарушает права человека и пропагандирует гомофобию.

Напомним, что Госдума приняла закон, направленный на борьбу с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола. Закон был поддержан единогласно. Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал российских законодателей отозвать законопроект.