Днепропетровск, Бывш. УССР, , 13:58 — REGNUM В Днепропетровске 26 ноября прогремело несколько взрывов, передают местные СМИ и телеграм-каналы. По этим сообщениям, взрывы прозвучали до начала работы сирен воздушной тревоги.

Днепропетровск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Официальных сведений от киевских властей о местах взрывов пока не поступало, при этом мэр города Борис Филатов подтвердил саму информацию о взрывах.

Ранее в ряде восточных регионов б. УССР, в частности, в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога.