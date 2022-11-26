Днепропетровск, Украина, 26 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Днепропетровске 26 ноября прогремело несколько взрывов, передают местные СМИ и телеграм-каналы. По этим сообщениям, взрывы прозвучали до начала работы сирен воздушной тревоги.

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

Официальных сведений от киевских властей о местах взрывов пока не поступало, при этом мэр города Борис Филатов подтвердил саму информацию о взрывах.

Ранее в ряде восточных регионов б. УССР, в частности в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях, была объявлена воздушная тревога.