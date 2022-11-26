Киев, 26 ноября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. С визитом в Киев прибыл премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо. Об этом 26 ноября сообщил Владимир Зеленский.

Бельгия

«Приветствую премьер-министра Бельгии. Начинаем переговоры. Уверен, они будут субстантивными и полезными для обеих сторон», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Ранее в Киев прибыли премьер-министры Польши Матеуш Моравецкий и Литвы Ингрида Шимоните, которые подписали совместное заявление с главой правительства киевского режима Денисом Шмыгалем.