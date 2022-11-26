Премьеры Польши и Литвы подписали заявление об увеличении помощи Киеву

Киев, , 13:55 — REGNUM Премьер-министры киевского режима, Польши и Литвы подписали заявление о необходимости усилить для Киева военную и финансовую поддержку. Об этом сообщил 26 ноября киевский премьер Денис Шмыгаль в своём телеграм-канале.

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

Он отметил, что обсудил с польским и литовским коллегами Матеушем Моравецким и Ингридой Шимоните «актуальные вопросы и вызовы» в формате «Люблинского треугольника» в Киеве.

Премьер-министры отметили важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Киеву, говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте правительства киевского режима. Литва и Польша подтвердили, что будут помогать Киеву с восстановлением, а также обсудят с партнёрами вопрос обеспечения ВСУ военной техникой.

Премьер-министры призвали к усилению сотрудничества и координации действий в энергетическом секторе, а также подтвердили важность развития альтернативных путей поставок продовольствия с территории б. УССР.

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