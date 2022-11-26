Под Артемовском ликвидирован киевский неонацист Сидорко
Российские военные ликвидировали под Артемовском идейного киевского боевика Сидорко
Донецк,
26 ноября 2022, 13:43 — REGNUM Вооруженные силы России ликвидировали на артемовском направлении идейного киевского боевика Дмитро Сидорко, который известен под псевдонимом Sunset, сообщает «Русская весна».
Специальная военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM
По данным издания, Сидорко стал приверженцем неонацизма еще в школе.
В феврале текущего года он отправился добровольцем на фронт воевать против России.
Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 40 боевиков ВСУ.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.