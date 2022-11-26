Донецк, 26 ноября 2022, 13:43 — REGNUM Вооруженные силы России ликвидировали на артемовском направлении идейного киевского боевика Дмитро Сидорко, который известен под псевдонимом Sunset, сообщает «Русская весна».

Специальная военная операция
Специальная военная операция
Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, Сидорко стал приверженцем неонацизма еще в школе.

В феврале текущего года он отправился добровольцем на фронт воевать против России.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 40 боевиков ВСУ.

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