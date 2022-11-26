Донецк, 26 ноября, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Вооруженные силы России ликвидировали на артемовском направлении идейного киевского боевика Дмитро Сидорко, который известен под псевдонимом Sunset, сообщает «Русская весна».

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

По данным издания, Сидорко стал приверженцем неонацизма еще в школе.

В феврале текущего года он отправился добровольцем на фронт воевать против России.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Республики совместно с ВС России уничтожили за сутки более 40 боевиков ВСУ.

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