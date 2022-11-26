Президент Венгрии приехала в Киев по приглашению Зеленского

Будапешт, , 13:42 — REGNUM Президент Венгрии Каталин Новак прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщает венгерский телеканал ATV со ссылкой на дипломатические источники.

Флаг Венгрии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По информации СМИ, Новак прибыла в Киев по приглашению главы киевского режима Владимира Зеленского утром 26 ноября. Она приехала на поезде. Ранее ожидалось, что сначала политик прибудет Польшу, а после отправится на территорию бывш. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киев по приглашению Зеленского прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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