Будапешт, 26 ноября 2022, 13:42 — REGNUM Президент Венгрии Каталин Новак прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщает венгерский телеканал ATV со ссылкой на дипломатические источники.
По информации СМИ, Новак прибыла в Киев по приглашению главы киевского режима Владимира Зеленского утром 26 ноября. Она приехала на поезде. Ранее ожидалось, что сначала политик прибудет Польшу, а после отправится на территорию бывш. УССР.
Как сообщало ИА REGNUM, в Киев по приглашению Зеленского прибыл премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
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