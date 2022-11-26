Варшава, , 13:38 — REGNUM 26 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего визита в Киев возложил цветы к памятнику жертвам т. н. «голодомора».

Матеуш Моравецкий

По данным пресс-службы правительства Польши, в ходе визита также состоится встреча Моравецкого с киевским премьер-министром Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским.

Моравецкого сопровождают заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач и министр канцелярии польского премьера Михал Дворчик.

По данным киевских СМИ, основная цель визита Моравецкого — обсуждение ожидаемого нового миграционный потока из б. УССР в Польшу. Еще одной темой для обсуждения станет материальная помощь: Польша планирует отправить Киеву спальные мешки и электрогенераторы.