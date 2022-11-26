Вашингтон, 26 ноября, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Манёвр для выхода на дальнюю ретроградную орбиту Луны совершил космический корабль Orion, запущенный на первом этапе лунной программы Artemis. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Алексей Колчин ИА REGNUM Луна

25 ноября двигатели корабля запустили примерно на 1,5 минуты. Такой импульс необходим для вывода корабля на дальнюю ретроградную орбиту Луны.

Ожидается, что за неделю корабль совершит половину витка по лунной орбите, на пике превышающей 64 тыс. км. Специалисты NASA будут следить за работой систем корабля и проведут некоторые проверки условиях открытого космоса.

На 11 декабря запланировано возвращение Orion на Землю, корабль должен приводниться в Тихом океане. До этого ему предстоит сделать виток на высокой скорости по низкой лунной орбите.

Как сообщало ИА REGNUM, Orion был запущен 16 ноября с площадки в штате Флорида. К 21 ноября его отделяло от Луны примерно 128 км. Экипажа на корабле нет.

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