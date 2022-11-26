Киев, 26 ноября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях б. УССР объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры киевского режима.

Василий Иванов ИА REGNUM Ракетный удар

«Сообщают о взрыве в Днепре. В области — воздушная тревога», — говорится в сообщении в телеграм-канале издания «Страна. ua».

Как сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы России 23 ноября нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ней объектам энергетики киевского режима.

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