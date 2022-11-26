Киевские власти рассказали о возвращении электричества в оккупированный Херсон

Киев, , 13:34 — REGNUM Заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко 26 ноября сообщил в своем телеграм-канале о возвращении электричества в Херсон.

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Отмечается, что в первую очередь мощности будут поданы на критическую инфраструктуру, а после начнется подключение потребителей в оккупированном ВСУ городе.

Как сообщалось ранее, дефицит мощности в энергосистеме территорий бывш. УССР, по данным Киева, к утру 26 ноября сократился до 25%.

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