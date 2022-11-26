Киевские власти рассказали о возвращении электричества в Херсон
Киевские власти рассказали о возвращении электричества в оккупированный Херсон
Киев,
26 ноября 2022, 13:34 — REGNUM Заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко 26 ноября сообщил в своем телеграм-канале о возвращении электричества в Херсон.
Отмечается, что в первую очередь мощности будут поданы на критическую инфраструктуру, а после начнется подключение потребителей в оккупированном ВСУ городе.
Как сообщалось ранее, дефицит мощности в энергосистеме территорий бывш. УССР, по данным Киева, к утру 26 ноября сократился до 25%.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.