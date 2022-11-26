Киев, 26 ноября, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Заместитель главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко 26 ноября сообщил в своем телеграм-канале о возвращении электричества в Херсон.

ИА REGNUM Без света

Отмечается, что в первую очередь мощности будут поданы на критическую инфраструктуру, а после начнется подключение потребителей в оккупированном ВСУ городе.

Как сообщалось ранее, дефицит мощности в энергосистеме территорий бывш. УССР, по данным Киева, к утру 26 ноября сократился до 25%.