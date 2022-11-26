Белград, 26 ноября, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Около тысячи нелегалов задержала полиция Сербии после инцидентов на границе с Венгрией. Об этом 26 ноября сообщает РИА Новости со ссылкой на сербские власти.

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Отмечается, что силовики обнаружили у задержанных оружие и символику косовских экстремистов.

Ранее сообщалось, что полицейские из городов Кикинда и Суботица вместе с жандармерией выехали по сигналу о перестрелке мигрантов на улице в Хоргоше. На месте происшествия нашли шесть мигрантов, один из которых получил огнестрельное ранение.