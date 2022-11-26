Москва, , 13:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время второго за текущую неделю телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым обсудил комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, сообщает 26 ноября пресс-служба Кремля.

Ильхам Алиев и Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Рассмотрены дальнейшие шаги по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении с акцентом на практические вопросы разблокирования транспортных и экономических связей в регионе», — говорится в сообщении.

Предыдущий разговор Путина и Алиева состоялся 22 ноября.

17 ноября в Баку также прошли переговоры премьер-министров России и Азербайджана Михаила Мишустина и Али Асадова. Они обсуждали экономические отношения между странами, в том числе отметили взаимную координацию в вопросах развития транспортного коридора «Север — Юг».