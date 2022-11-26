Тегеран, 26 ноября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Политика Тегерана привела к поражению США в Ираке, Ливане и Сирии. Об этом 26 ноября сообщил новостной портал Shafaq News со ссылкой на заявление верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

По его словам, Вашингтон намеревался «парализовать» соседствующие с Ираном страны перед тем, как начать свою агрессию.

Аятолла напомнил, что Соединенные Штаты ещё в 2006 году намеревались сменить власть в Ираке, Сирии, Ливане, Ливии, Судане и Сомали.

Он также подчеркнул, что Тегеран ничего не делал для укрепления своего влияния в Северной Африке, добавив, что политика страны в Ираке, Ливане и Сирии «увенчалась успехом и привела к поражению США в этих трех странах».